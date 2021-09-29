Джакарта, , 10:07 — REGNUM Индонезия получила от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 450 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Вакцина Sinopharm будет использоваться для вакцинации инвалидов в Индонезии. В общей сложности 225 000 людей с ограниченными возможностями получат вакцину.

Вакцинация людей с ограниченными возможностями проводится в шести провинциях острова Ява. К ним относятся Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Бантен, Джокьякарта и Джакарта.

Программа вакцинации против коронавируса в Индонезии охватила 89,2 млн человек, получивших первую инъекцию вакцины, и 50 млн человек, получивших вторую инъекцию вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, текущие проблемы в Южно-Китайском море могут подорвать продовольственную безопасность Индонезии.

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