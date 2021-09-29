Москва, 29 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Всероссийский молодежный форум «Моя гордость. Моя страна. Моя малая родина» 29 сентября откроется в Москве. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участниками форума станут 150 финалистов XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна — моя Россия», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Кроме того, в рамках форума пройдет очный этап конкурса в номинациях «Моя гордость. Моя малая родина (Мой город. Моё село)», а также номинации «Моя страна. Моя история. Мой космос», приуроченной к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Участники очного тура представят на форуме свои проекты перед экспертами конкурса и поборются за звание победителя.

При этом в открытии Всероссийского молодежного форума примут участие заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов, руководитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, проректор РГГУ Лариса Пастухова и ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 600 калужских школьников вышли в финал стартовавшего весной этого года вероссийского патриотического конкурса «Память сильнее времени», посвященного 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой.