Хабаровск, 29 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Хабаровске в осенний призыв планируют набрать 405 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе городской мэрии.

Gtrk-kaluga.ru Призывники

Читайте также: Командиры спецназа ГРУ задержаны за сексуальное насилие над военнослужащими

С 1 октября стартует призывная кампания во всех районах города: в Кировском и Краснофлотском планируется набрать 110 человек, в Центральном и Железнодорожном — 160, в Индустриальном — 135 призывников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке 21 сентября возбудили уголовные дела против командира роты спецназа ГРУ и его зама за сексуальное насилие над военнослужащими.