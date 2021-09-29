Воронеж, 29 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Штрафы за парковку на озелененных территориях начнут получать воронежские автовладельцы, сообщили 29 сентября в пресс-службе администрации города. Речь может идти о сотнях нарушителей.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Стихийная парковка в зеленой зоне на улице Ломоносова, у общежития ВГЛТА

Управы районов Воронежа начали рейды по выявлению фактов парковки на газонах, в парках, скверах и иных озелененных территориях. Накануне, 28 сентября, проверяющие вышли на улицу Помяловского.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать качественное благоустройство в городе, в том числе уделяем пристальное внимание нашим зеленым зонам. Делаем газоны, высаживаем кустарники, но иногда те пространства, которые мы приводим в порядок, те пространства, на которые мы затрачиваем бюджетные средства и делаем красивыми визуально, автомобилистами приводятся в негодное состояние. Колесами автомобилей во время парковки на озелененных территориях отдельные воронежцы наносят ущерб и городской среде, и бюджету города», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Также на улицах работает комплекс фото — видеофиксации «Дозор М», который автоматически фиксирует факты незаконной парковки.