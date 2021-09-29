Москва, 29 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Ольга Бухарова, дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщила подписчикам о самочувствии её матери. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 29 сентября.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

«Как мне надоело отвечать на все эти сообщения. С мамой всё в порядке», — написала Бухарова. Подробностей о состоянии актрисы она не раскрыла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2021 года Ларису Гузееву экстренно госпитализировали с подозрением на COVID-19. До сих пор точно неизвестно, выявлен ли вирус у телеведущей.