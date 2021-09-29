Баку, , 10:03 — REGNUM Баку выступает против того, чтобы проживающие в Нагорном Карабахе армяне создали автономию в составе Азербайджана. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу France 24.

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Он сказал, что ранее азербайджанская сторона предлагала вариант автономии Карабаху, но тогда с армянской стороны заявили, что требуют независимости. Теперь Баку против этого, о чем извещены сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Сейчас, когда конфликт остался позади, они поднимают вопрос об автономии. Но в нашу повестку не входит предоставление им какой-либо автономии», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана также призвал Армению отказаться от территориальных претензий, подписать мирный договор и начать демаркацию армяно-азербайджанской границы. Также он предостерег от попыток решить вопрос военным путём.

«Любая угроза нашей стране получит жесткий ответ, и в Армении знают, как мы можем ответить. Вторая Карабахская война показала, что у Армении нет шансов против нас», — заявил Алиев.

Стоит отметить, ранее Алиев заявил, что наименование «Нагорный Карабах» на территории Азербайджана отсутствует.

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