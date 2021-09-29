Брянск, 29 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Два административных самолёта приземлились в международном аэропорту Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

Администраторы неофициального паблика аэропорта рассказали об «интересных самолетиках». Так, 27 сентября в Брянске приземлялся турбовентиляторный малоразмерный бизнес-джет, рассчитанный на перевозку шести пассажиров, Cessna 500 Citation I. А 28 сентября воздушная гавань приняла «очень редкий для нас тип» — реактивный административный самолёт LearJet 35 бизнес-класса (может перевозить восемь человек).

Cessna зарегистрирована в России, LearJet — в Греции.