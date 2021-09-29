Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Делегация Газпромбанка посетила Сахалин с рабочим визитом, в ходе которого были подписаны соглашения, направленные на реализацию крупных проектов в регионе. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

Правительство Сахалинской области Делегация Газпромбанка

В частности банк подписал документ с ООО «Многофункциональный грузовой район», определяющий основные условия сотрудничества, включая условия финансирования, по проекту создания многофункционального грузового комплекса в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области. Порт позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. Его стоимость оценивается на сумму не менее 35 млрд рублей.

Также в ходе визита Электронная торговая площадка (ЭТП ГПБ) и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области. Ранее сообщалось, что на острове стартует эксперимент по достижению углеродной нейтральности региона. Согласно утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко «дорожной карте», углеродная нейтральность на Сахалине должна наступить уже в 2025 году. Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заявлял, что банк готов предоставить свою Электронную торговую площадку ЭТП ГПБ в качестве основы для создания биржи для торговли углеродными единицами, т. е. квотами на выбросы парниковых газов.

В ходе визита делегации также состоялась рабочая встреча руководителей Газпромбанка с губернатором региона Валерием Лимаренко, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества для реализации ключевых инвестиционных проектов в регионе, в том числе в области социальной и транспортной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

«Сахалинская область сегодня заинтересована в проектах социальной и транспортной инфраструктуры, экологических, а также в сфере традиционной и «зеленой» энергетики», — отметил Роман Панов, который возглавил делегацию Газпромбанка.

Он выразил уверенность, что опыт и экспертиза банка в реализации подобных проектов, позволит сделать их максимально выгодными для всех сторон, что несомненно способствуют развитию экономического роста региона.

Визит стал уже вторым в 2021 году: ранее весной руководство Газпромбанка и правительство Сахалина, в частности губернатор, обсудили перспективные проекты региона и возможное участие в них Газпромбанка.