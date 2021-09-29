Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Малоимущие в Ростовской области получат материальную помощь. На эти цели из региональной казны направлено около 53 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Распоряжение о выделении указанной суммы подписал глава региона Василий Голубев. Средства перечислят в качестве адресной социальной помощи до конца сентября.

С начала 2021 года на поддержку малоимущих семей в Ростовской области было направлено около 483 млн рублей. Получателями выплат стали более 55 тыс. донских семей.