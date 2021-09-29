Вашингтон, 29 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. США приветствуют постоянные усилия Греции по повышению своего оборонного потенциала и тот факт, что она выполняет свои обязательства по НАТО в отношении запланированных расходов на оборону. Об этом сообщает AMNA 29 сентября со ссылкой на заявление Госдепа США.

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«США и Греция поддерживают прочные отношения в области обороны, основанные на наших общих ценностях, — заявил представитель госдепартамента, комментируя подписание нового оборонного соглашения с Францией. — Мы решительно поддерживаем роль Греции в создании стабильности в регионе и с нетерпением ожидаем продолжения тесного сотрудничества с Грецией для достижения наших общих целей по обеспечению мира и процветания в регионе, в том числе благодаря нашим прочным отношениям с греческим военно-морским флотом».

Накануне, 28 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис подписали соглашение стратегического значения для обороны и безопасности.

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