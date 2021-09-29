Пермь, 29 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Государственной инспекции труда в Пермском крае пять должностных лиц уличили в нарушении требований антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Picserver.org Коррупция

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства вскрыли случаи сокрытия полученного чиновниками дохода, находящегося в собственности имущества, а также факты непредставления данных о счетах в банках. Таким образом, отчеты о доходах за 2019 год оказались недостоверными.

Руководителю краевой труд инспекции было внесено представление. В результате пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, ведомство заявило о принятии организационных меры по недопущению подобных нарушений в будущем.