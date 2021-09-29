Москва, 29 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Германии не отрицают, что российские сотрудники немецкого посольства в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с осужденным блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но «МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что иностранные посольства финансировали проекты оппозиционного блогера Алексея Навального. Она подчеркнула, что больше всего таких переводов проходило через дипломатические миссии США и Германии. В этом же участвовали работники посольств Франции, Канады, Испании и других стран военного блока НАТО.

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