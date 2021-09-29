Белу-Оризонти, Бразилия, 29 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sanlorenzo.com.ar Кубок Либертадорес

В ответном матче полуфинала, который прошёл в Белу-Оризонти, «Палмейрас» сыграл вничью с другим бразильским клубом «Атлетико Минейро» со счётом 1:1.

На 52-й минуте счёт в матче открыл форвард «Атлетико Минейро» Эдуардо Варгас. На 68-й отличился нападающий «Палмейраса» Дуду.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября первый матч в Сан-Паулу завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес благодаря голу, забитому в гостях.

«Палмейрас» является действующим чемпионом Кубка Либертадорес. В прошлом финале клуб из Сан-Паулу обыграл бразильский «Сантос» со счётом 1:0.