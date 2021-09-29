Ташкент, , 09:57 — REGNUM Сегодня в условиях глобализации возрастают роль и значение кино как самого массового и действенного вида искусства в сближении разных народов и культур, продвижении идей мира, дружбы и гуманизма. Об этом говорится в послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Послание от имени президента в ходе торжественной церемонии открытия кинофестиваля зачитал заместитель председателя правительства Узбекистана Азиз Абдухакимов.

«В Новом Узбекистане, который мы сегодня строим, особое внимание уделяется развитию плодотворного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья в области культуры, как и во всех других сферах», — говорится в документе.

Президент подчеркнул, что большим практическим шагом в этом направлении является возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, имеющего более чем 50-летнюю историю и традиции, фестиваль проходит под девизом «Во имя мира, просвещения и прогресса».

«Форум с участием более 300 мастеров искусств, звезд мирового кино из почти 50 стран мира, несомненно, станет важной диалоговой площадкой для глубокого анализа процессов современного развития сферы, творческого поиска и обмена опытом, определения перспектив сотрудничества, а также своеобразным мастер-классом для молодых кинодеятелей», — подчеркнул президент.

Он указал, что «узбекское киноискусство, со своей богатой, более чем вековой историей и яркими произведениями, созданными на основе национальных и общечеловеческих ценностей, занимает достойное место в мировом кинематографе».

«В последние годы в нашей стране наряду с другими сферами придается приоритетное значение развитию кинематографии, где активно внедряются такие демократические принципы, как свобода творчества, здоровая творческая конкуренция, неприкосновенность частной собственности», — говорится, в частности, в послании.

Президент Узбекистана выразил убеждение, что «возрожденный Ташкентский международный кинофестиваль, открывающий новую страницу в своей истории, пройдет в духе высоких художественных требований, выдвигаемых самим временем».