Пекин, 29 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Компания Ford представила в Китае серийную версию кросс-лифтбэка Evos. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ford Ford Evos

Ожидается, что Evos поступит в продажу в Китае до конца 2021 года. Первые серийные экземпляры модели получили приставку First Edition. Они мало отличаются от концепта, который был представлен весной текущего года. Однако в начальной версии Evos получил другую форму оптики и переднего бампера.

Габариты кросс-лифтбэка составляют: 4920×1920×1600 мм. Размер колесной базы равен 2945 мм.

Ford Evos получил колеса диаметром 19 или 20 дюймов. У модели есть выдвижные ручки дверей. В салоне установлены: 12,3-дюймовый экран приборной панели и 27-дюймовый дисплей мультимедийной системы.

Новинка оснащается турбированным мотором EcoBoost на 2,0 л производительностью 238 л. с. и 376 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии идёт 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Модель получила передний привод.

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