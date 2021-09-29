Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал, относительно региона, участие в заседании Совбеза РФ по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе, которое состоялось 29 сентября в Южно-Сахалинске.

Blue Coat Photos Кибератака

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По словам главы региона, были даны рекомендации по усилению работы по защите информации в органах государственной власти и местного самоуправления, повышению эффективности борьбы с киберпреступностью, развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению отечественного программного обеспечения.

Сделан акцент на необходимости профилактики распространения экстремистской идеологии в глобальной сети.

«У нас нарастает угроза информационной безопасности на Дальнем Востоке. Фиксируются атаки на критическую инфраструктуру. Они отбиваются. Но интерес в том числе у иностранных государств растёт. В Хабаровском крае все государственные электронные системы защищены. Все потоки информации находятся под контролем. Никаких угроз мы не фиксируем. А с точки зрения информационного пространства, то только за прошлый год несколько тысяч сообщений на сайтах и в социальных сетях заблокированы по решению правоохранительных и надзорных органов. В них содержались призывы к экстремистской, террористической деятельности. Я могу только порекомендовать нашим гражданам пользоваться достоверными источниками информации. Не верить фейкам. Борьба с недостоверной информацией, которая распространяется в сети становится приоритетом, потому что серьёзно влияет на сознание людей и их дезориентирует», — сказал Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России требуется сформировать безопасную среду для оборота достоверной информации в интернете, заявил 29 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Южно-Сахалинске.