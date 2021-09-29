Москва, 29 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Москве за январь-август 2021 года введено в эксплуатацию около 1,4 млн кв. метров коммерческой недвижимости, что превышает плановые ожидания почти в три раза, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, с начала года введено в эксплуатацию 58 различных коммерческих объектов при плане в 36 строений чуть более чем на 500 тыс. кв. метров.

За восемь месяцев в Москве построено 14 торговых центров, 16 гостиниц, семь складских комплексов, 14 офисно-деловых комплексов и семь промышленных объектов. «Столичный рынок коммерческой недвижимости остается привлекательным для инвесторов», — отметил Бочкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. метров различной недвижимости.

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