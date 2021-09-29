Самара, 29 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Председателем Самарской губернской думы VII созыва избран Геннадий Котельников. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Самара

«28 сентября на первом заседании Самарской губернской думы седьмого созыва большинством голосов на пост спикера избрали Геннадия Котельникова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил избранного председателя.

«Уверен, что лучшей кандидатуры, чем Геннадий Петрович Котельников, просто нет. Человек с огромным авторитетом, мудрый, высокопрофессиональный, внёсший большой вклад в развитие нашего региона, посвятивший много лет медицине. Геннадий Петрович получил поддержку депутатов разных фракций, представляющих различные политические силы, это говорит о безусловном доверии депутатов и готовности работать под его руководством», — приводит пресс-служба его слова.

Геннадий Котельников является академиком РАН, заслуженным деятелем науки РФ, президентом и почётным ректором СамГМУ, трижды лауреатом премии правительства России, лауреатом государственной премии России, почетным гражданином Самары и Самарской области.