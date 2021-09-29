Москва, 29 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Роскомнадзор потребовал от компании Google разблокировать YouTube-каналы Russia Today, иначе видеохостинг-сервису может грозить блокировка в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что руководству компании Google было направлено письмо «с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part, принадлежащих российскому СМИ Russia Today».

В РКН напомнили, что такие действия со стороны компании являются нарушением главных принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней, а также являются актом цензуры в отношении СМИ из России: «В соответствии с ФЗ от 30.12.2020 №482-ФЗ генеральным прокурором или его заместителями по согласованию с МИД РФ за такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора»

Подчёркивается, что в случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения ведомства российскими законами предусмотрены «меры полного или частичного ограничения доступа».

Ведомство напомнило, что в КоАП РФ в случае игнорирования собственниками интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав граждан РФ в интернете, включая цензуру СМИ из России, «предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей»: «При повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать 3 млн рублей».

Также в РКН отметили, что администрация YouTube на постоянной основе прибегает к цензуре публикуемого в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами: «Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today».