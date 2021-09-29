Москва, , 09:53 — REGNUM Домыслы о том, что у дипломатов США в Берлине наблюдался т.н. «гаванский синдром» являются абсурдными и напоминают сюжеты из плохих шпионских фильмов. Об этом 29 сентября заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

МИД России Santiago Casuriaga

«Откровенно говоря, не видим в этом случае предмета для сколь-либо серьёзного разговора. Конспирологические домыслы о том, что американских дипломатов в Берлине облучали неким оружием просто абсурдны и напоминают сюжет из плохой «бондианы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Тяпкин уточнил, что ни представители США, ни власти Германии не обращались к российскому посольству в ФРГ по поводу «гаванского синдрома» у американских дипломатов в Берлине.

«В адрес нашего посольства в Германии по этому поводу не поступало никаких обращений ни со стороны немецких властей, ни со стороны представителей США», — отметил директор третьего Европейского департамента МИД РФ.

Кроме того, он добавил, что спекуляции на тему т.н. «гаванского синдрома» со ссылкой на анонимный источник в Вашингтоне появились в СМИ ФРГ перед визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, который состоялся 20 августа.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в МИД РФ готовят ответ в связи с удалением на сайте YouTube двух немецких каналов RT.