Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Мариинском дворце Санкт-Петербурга в среду, 29 сентября, открылось первое пленарное заседание городского Законодательного собрания VII созыва, выборы которого проходили с 17 по 19 сентября 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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Первое заседание, согласно закону, открыл старейший депутат, избранный во Фрунзенском районе от КПРФ 74-летний Борис Зверев. Согласно регистрации, в зале присутствует 47 депутатов из 50-ти — таким образом, кворум есть. Заседание открылось исполнением гимна Санкт-Петербурга.

Сегодня депутаты изберут председателя Заксобрания, его заместителей, а также другие органы. Крупнейшая фракция «Единая Россия» выдвинула пост спикера депутата Александра Бельского, до недавнего времени — вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике.

На заседании присутствует губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие почётные гости.

Как сообщалось, 22 сентября результаты выборов Заксобрания, избранного на пятилетний срок, утвердила Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Половина из 50 депутатов избрана по единому округу, то есть по партийным спискам, другая половина — по территориальным округам.

В Законодательное собрание Петербурга нового созыва прошли представители шести политических партий и один депутат-самовыдвиженец.

Больше всего депутатских мест — 29 — у «Единой России». Это составляет абсолютное большинство в городском парламенте. У КПРФ — семь депутатских мест, у партии «Справедливая Россия — За правду» — пять депутатов, по три мандата — у ЛДПР и партии «Новые люди», у «Яблока» — два депутата. Один «независимый» мандат достался самовыдвиженцу Марине Макаровой, дочери экс-спикера Закса предыдущего созыва, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова.