Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Председателя правления товарищества собственников жилья «Восход» в Ростове-на-Дону признали виновным в гибели ребёнка на детской площадке. Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

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Следствием и судом установлено, что непосредственно обвиняемый нёс ответственность за содержание придомовой территории, на которой расположена детская площадка. В течение длительного периода — с октября 2016 года по июль 2020 года — он знал, что столбы освещения на площадке неисправны и могут представлять опасность. Однако ремонтировать опоры никто не спешил.

ИА REGNUM напоминает, что трагедия произошла 19 июля 2020 года на улице Таганрогской. Семилетний мальчик прикоснулся к установленному на детской площадке столбу освещения и, получив удар током, скончался.