Пермь, 29 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Пермском крае минздрав назвал самого пожилого жителя, который прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Пермячка в 102 года сделала прививку, сообщает краевое министерство.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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»Интересный рекорд был зафиксирован в «Городской клинической поликлинике № 5» города Перми», — сказали в ведомстве.

Анна Егоровна хорошо перенесла вакцинацию, недомоганий не испытывала. Женщина призналась, что готовилась к процедуре основательно. Она изучала, как действуют разные вакцины, и пришла к выводу, что нужно обязательно сделать прививку для собственной безопасности. Позже она намерена привиться и от гриппа.

Как уже сообщало ИА REGNUM с начала 2021 года, по состоянию на 27 сентября, полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 626 тыс. жителей Пермского края.