Ташкент, 29 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Узбекские пограничники задержали гражданина Афганистана, при котором находилось девять килограммов наркотиков. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Victor Арест

Подозреваемый был задержан в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области и военнослужащими пограничных войск.

«Гражданин Афганистана незаконно перебрался на территорию Узбекистана через реку Амударья. При личном досмотре было выявлено и изъято в процессуальном порядке 9 кг 84 гр. наркотического средства», — пишет издание.