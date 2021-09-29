В Якутии не торопятся прививать от COVID-19 иностранцев
Якутск, 29 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина не видит необходимости вакцинировать от COVID-19 граждан других стран, которые живут и работают на территории республики. По её мнению, нужно больше беспокоиться о том, чтобы вакцинировалось основное населения региона. Об этом она заявила в эфире телеканала «Якутия24», сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Она отметила, что пока мигрантов вакцинируют только в Москве. Разрешение на это есть и у Якутии, и когда будет получена вакцина на эти цели, гражданам других стран поставят прививки. Но угрозы от них населению республики в части распространения COVID-19 она не видит. По мнению Ольги Балабкиной, нужно беспокоиться о том, чтобы вакцинировалось основное населения региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии установлен новый «рекорд» по количеству новых заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили у 202 якутян (днём ранее — 197).