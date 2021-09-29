Якутск, 29 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина не видит необходимости вакцинировать от COVID-19 граждан других стран, которые живут и работают на территории республики. По её мнению, нужно больше беспокоиться о том, чтобы вакцинировалось основное населения региона. Об этом она заявила в эфире телеканала «Якутия24», сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса

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«Мы начнём с того, что иностранцев настолько мало, что угрозы какой-либо они не представляют. Давайте начнём вакцинировать соседей, родителей в школе вашего ребёнка, родителей ребёнка в детском сад у , того, кто работает из местного населения. Давайте подумаем прежде всего о тех, что рядом с нами», — сказала Ольга Балабкина.

Она отметила, что пока мигрантов вакцинируют только в Москве. Разрешение на это есть и у Якутии, и когда будет получена вакцина на эти цели, гражданам других стран поставят прививки. Но угрозы от них населению республики в части распространения COVID-19 она не видит. По мнению Ольги Балабкиной, нужно беспокоиться о том, чтобы вакцинировалось основное населения региона.

«Давайте подумаем о себе», — подчеркнула вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии установлен новый «рекорд» по количеству новых заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили у 202 якутян (днём ранее — 197).