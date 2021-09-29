Хоринский район, Бурятия, 29 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Хоринском районе Бурятии организована доследственная проверка по факту смерти годовалого ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 26 сентября в селе Хоринск.

Ведро

Предварительно установлено, что за несколько дней мать мальчика оставила его бабушке и уехала на заработки. В день происшествия женщина оставила ребёнка одного в комнате, загородила выход креслом и вышла в огород. Вернувшись через несколько минут она обнаружила его на кухне.

«Оставшись без присмотра, мальчик пробрался сквозь оставленный бабушкой заслон на кухню, где приблизился к ведру и перевалился через его край. Оказавшись головой в воде, ребёнок не смог выбраться и погиб», — отметили в ведомстве.

Бабушка попыталась помочь внуку, вызвала врачей, однако спасти мальчика не удалось.