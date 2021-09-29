Москва, 29 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании трёх новых особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает 29 сентября сайт правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Новые ОЭЗ появятся в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях. Так, в зоне «Оренбуржье» разместят не менее восьми компаний, в том числе производителей пластиковых труб, бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники, а также линию по глубокой переработке мяса и логистический терминал.

Не менее шести проектов реализуют в ОЭЗ «Стабна» (Смоленская область) — фабрика по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-внедорожников, завод по переработке торфа.

В ОЭЗ «Иваново» начнут работу пять резидентов — производители трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды.