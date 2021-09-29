Пенза, 29 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Высокий уровень заболеваемости ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) регистрируется в Пензенской области. В течение недели, с 20−26 сентября подтвердили 4617 случаев (236,7 на 100 тыс. человек). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Суммарная заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог на 80,3%. К предыдущей неделе динамика заболеваемости составляет +37,6%. Среди жителей старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости превышен на 152,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ на неделе с 20 по 26 сентября превышены в 62 субъектах России. В стране циркулируют преимущественно бокавирус, метапневмовирус, а также риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп.

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