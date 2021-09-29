София, , 09:43 — REGNUM Администрация болгарской столицы обратилась к правительству Болгарии с требованием выделить из государственного бюджета дополнительные средства для поддержки системы городского транспорта Софии. Об этом, как сообщает местное издание «Дума», заявила столичный мэр Йорданка Фандакова.

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По ее словам, из-за резкого подорожания цен на энергоносители, под угрозой срыва фактически оказалась работа троллейбусов, трамваев и даже метро Софии.

«Необходима прямая программа кабинета министров по спасению отрасли, — отметила, в частности, она. — В противном случае софийский транспорт ожидает окончательный коллапс».

По словам Фандаковой, до конца года общественный электротранспорт понесет убытки в размере 4 миллионов левов (около $2,4 млн).

Напомним, в настоящее время по причине нерентабельности в Софии закрыты до 20 маршрутов всех видов наземного общественного транспорта. Своей работы лишились тысячи водителей, которые сегодня, наряду с потенциальными пассажирами, регулярно выходят на массовые акции протеста.