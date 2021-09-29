Тбилиси, 29 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники международной компании Edison Research провели в Грузии социологический опрос, в ходе которого составили рейтинг кандидатов в мэры Тбилиси. Данные исследования 28 сентября обнародовал телеканал «Формула».

Roberto Strauss Тбилиси

В ходе соцопроса участникам задавали вопрос, за кого они собираются проголосовать на выборах мэра Тбилиси, которые пройдут 2 октября. Из них 43% высказались в поддержку действующего главы столицы — Каху Каладзе.

Второе место в рейтинге занял лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия, которого выбрали 30% респондентов. Бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарию поддержали 12% участников опроса.

За основателя партии «Анна Долидзе — для народа» Анну Долидзе готовы отдать голос 6% респондентов. Еще 9% назвали других кандидатов. Всего за пост мэра Тбилиси будут бороться 16 человек.

Опрос проводили с 12 по 25 сентября. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в Грузии 2 октября будут проходить выборы мэров всех городов страны. Также будут выбирать членов городских заксобраний.