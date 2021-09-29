Красноярск, 29 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Прививки от COVID-19 в Красноярском крае начали делать гражданам иностранных государств. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в оперативном штабе края.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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По данным оперштаба, в Центр миграционных услуг на улице Тельмана доставили более тысячи доз препарата «Спутник Лайт». Там оборудован специальный медицинский кабинет. Делать прививки и проводить осмотр перед процедурой будут врачи Краевого центра СПИД.

Вакцинироваться может любой гражданин иностранного государства, находящийся на территории РФ. Однако прививка для иностранцев платная — 2 тысячи рублей.

Также платно сделать прививку иностранцы могут в ряде частных клиник города. Вакцинированные получат на руки прививочный сертификат. Сведения о них будут занесены в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Красноярском крае выявлено 115 327 носителей коронавируса.