В Красноярском крае прививки от коронавируса начали делать иностранцам
Красноярск, 29 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Прививки от COVID-19 в Красноярском крае начали делать гражданам иностранных государств. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в оперативном штабе края.
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По данным оперштаба, в Центр миграционных услуг на улице Тельмана доставили более тысячи доз препарата «Спутник Лайт». Там оборудован специальный медицинский кабинет. Делать прививки и проводить осмотр перед процедурой будут врачи Краевого центра СПИД.
Вакцинироваться может любой гражданин иностранного государства, находящийся на территории РФ. Однако прививка для иностранцев платная — 2 тысячи рублей.
Также платно сделать прививку иностранцы могут в ряде частных клиник города. Вакцинированные получат на руки прививочный сертификат. Сведения о них будут занесены в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Красноярском крае выявлено 115 327 носителей коронавируса.