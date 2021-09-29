Москва, 29 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Первая особая экономическая зона будет создана в Ивановской области, соответствующее постановление 27 сентября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства России.

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«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Иваново» на территориях муниципальных образований «городской округ Иваново» и «Родниковский муниципальный район» Ивановской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в документе.

На данный момент уже есть пять резидентов, намеревающихся работать на территории ОЭЗ «Иваново». Основные направления производств, которые планируется разместить здесь, традиционные для региона: это выпуск трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. Планируется создать около 3,2 тыс. новых рабочих мест, объём инвестиций со стороны бизнеса составит более 8 млрд рублей. Отметим, данная ОЭЗ станет первой для Ивановской области, в регионе работают две ТОСЭР — в Юже и Наволоках.