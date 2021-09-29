Челябинск, 29 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Челябинской области за 28 сентября зафиксировали 381 случай заражения коронавирусом. Это больше, чем в предыдущие сутки, следует из сообщения оперштаба 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них трое школьников. Всего с начала пандемии в регионе обнаружили уже 97 151 заразившегося.

С начала пандемии в регионе выздоровели 82 603 пациента. Больных COVID-19 насчитывается 9870 человек.