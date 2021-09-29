Москва, 29 сентября 2021, 09:41 — REGNUM Действия правительства Франции, направленные на ограничение передвижения российской делегации из-за вакцины «Спутник V», осложняют работу Москвы в международных организациях в этой республике, заявили в МИД РФ.
Действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций «нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», отметили в МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против участия российской делегации в осенней сессии ПАСЕ на фоне запрета свободного перемещения по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 30 сентября.
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