Минск, 29 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Действия сотрудников КГБ Белоруссии, повлекшие смерть подозреваемого в терроризме жителя Минска, проверила Генеральная прокуратура (ГП) республики, которая установила, что они совершены в соответствии с законом. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

«Генеральная прокуратура провела проверку по факту применения огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названный житель Минска обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом, игнорировал требования приехавших для его задержания правоохранителей и дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, которое повлекло его смерть.

«Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что супруга мужчины, убившего сотрудника Комитета государственной безопасности (КГБ) задержана по подозрению в соучастии в убийстве следственным комитетом Белоруссии.