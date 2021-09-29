Вашингтон, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В сети появилась новая информация о будущих видеокартах AMD Radeon RX 7000. Об этом 29 сентября сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

В соответствии с уточнёнными данными видеокарты AMD следующего поколения будут иметь «на борту» 4096 ядер. Издание отметило, что это отличается о той информации, которую инсайдеры выдали ранее: что Radeon RX 7000 получит 5120 ядер. Ожидается, что несмотря на это производительность видеокарты будет выше, чем у устройств, оборудованных графическим процессором Navi 33 на базе архитектуры RDNA 2, который сегодня является флагманом AMD.

В июле 2021 года СМИ сообщили, что компания AMD не планирует сокращать темпы выпуска процессоров и видеокарт, несмотря на ситуацию мирового дефицита электронных компонентов. Ожидается, что производитель представит процессоры на архитектуре Zen 4 и видеокарты RDNA 3 в 2022 году.