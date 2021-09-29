Ташкент, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Ни одна российская кинокартина не имела бы шанса претендовать на премию «Оскар» в этом сезоне. Об этом РИА Новости в кулуарах международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте заявил кинорежиссёр Никита Михалков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«Потому что «Оскар» уже стал никаким», — сказал Михалков.

Режиссёр подчеркнул, что кому-то, возможно, и необходимо принимать участие в гонке за премию американской киноакадемии, но, тем не менее, «Оскар» «стал абсолютно политизированным».