Якутск, 29 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов отправил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проконтролировать объективность расследования дела сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина. Мужчина обвиняется в том, что допустил гибель человека во время тушения лесного пожара, на котором он даже не присутствовал, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Копия письма размещена 29 сентября в телеграм-канале ТУМУСОВ.РФ.

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«Здесь необходимо вступиться не только мне. Тот случай, когда нужна максимальная огласка для того, чтобы остановить беззаконие. Николай на том участке не работал и к трагедии не имеет никакого отношения. Но из него сделали крайнего, чтобы не искать настоящих и высокопоставленных виновных. Лесники первыми приняли на себя удар стихии, а теперь должны отбиваться ещё и от следователей», — прокомментировал свой депутатский запрос Федот Тумусов.

Он подчеркнул, что если в республике будут так относиться к тем, кто тушит лесные пожары, то скоро заниматься этим делом будет некому. Депутат уверен, что Николай Лукин невиновен. Он также особо подчеркнул то, что мужчина является многодетным отцом.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами. Его жена Александра Лукина уверена, что он не только ни в чём не виноват, но даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина.