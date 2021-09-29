Чтобы остановить беззаконие в Якутии, нужна максимальная огласка — депутат
Якутск, 29 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов отправил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проконтролировать объективность расследования дела сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина. Мужчина обвиняется в том, что допустил гибель человека во время тушения лесного пожара, на котором он даже не присутствовал, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Копия письма размещена 29 сентября в телеграм-канале ТУМУСОВ.РФ.
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Он подчеркнул, что если в республике будут так относиться к тем, кто тушит лесные пожары, то скоро заниматься этим делом будет некому. Депутат уверен, что Николай Лукин невиновен. Он также особо подчеркнул то, что мужчина является многодетным отцом.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника «Якутлесресурса» Николая Лукина пытаются привлечь к уголовной ответственности из-за смерти человека в борьбе с лесными пожарами. Его жена Александра Лукина уверена, что он не только ни в чём не виноват, но даже не присутствовал на возгорании, когда там погиб мужчина.