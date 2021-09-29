Владивосток, 29 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Приморья нет новых очагов африканской чумы свиней — в Артемовском городском округе снимают карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

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С начала года в регионе было зарегистрировано 24 очага африканской чумы, 20 ликвидированы.

«На данный момент три очага действуют в Шкотовском районе, два — в личных подсобных хозяйствах и один в дикой природе. В личном подсобном хозяйстве Артемовского городского округа карантин будет снят в ближайшее время. Соответствующие документы уже подготовлены», — сказали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принято решение выделить из регионального бюджета 12 млн рублей на возмещение ущерба в хозяйствах, где были убиты животные из-за африканской чумы свиней. Выплаты полагаются как владельцам крупных ферм, так и тем, кто держал скот для себя.