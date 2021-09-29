Транспортную инфраструктуру Ростова-на-Дону взял в руки новый управленец
Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Развитием транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону займётся новый управленец. Владимира Костюка представил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко на заседании коллегии.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Здание администрации Ростова-на-Дону
Известно, что руководитель МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» (ДИСОТИ) приступил к исполнению обязанностей 15 сентября. На этом посту он сменил Виталия Тороса, проработавшего в должности директора учреждения около двух месяцев.
Согласно данным, опубликованным на сайте донского правительства, Костюк ранее занимал должность начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области.