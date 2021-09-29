Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Развитием транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону займётся новый управленец. Владимира Костюка представил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко на заседании коллегии.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Известно, что руководитель МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» (ДИСОТИ) приступил к исполнению обязанностей 15 сентября. На этом посту он сменил Виталия Тороса, проработавшего в должности директора учреждения около двух месяцев.

Согласно данным, опубликованным на сайте донского правительства, Костюк ранее занимал должность начальника отдела контрольно-ревизионной и аудиторской работы министерства транспорта Ростовской области.