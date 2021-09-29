Таллин, 29 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Правительство Эстонии собирается сохранить нынешний порядок оплаты больничных со второго дня болезни, и в 2022 году. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на министра труда и здоровья Танеля Кийка.

Filefastovik.com Больничный коридор

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Раньше — до эпидемии коронавируса — первые три дня на больничном работников в Эстонии не оплачивались, с четвертого по восьмой день работодатель платил в размере 70% от зарплаты, далее платила Больничная касса.

Чтобы люди не распространяли коронавирус на работе, правила в конце 2020 года поменялись. Сейчас работодатель платит за больничный со второго по пятый день, после чего начинает платить Больничная касса. Предполагалось, что такая система будет действовать в качестве кризисной меры четыре месяца, но весной 2021 года порядок продлили до конца года.

По словам министра, в 2022 году на подобные цели потребуется около 19 млн евро. В госбюджете на эти цели есть 12,4 млн евро, остальные средства придется взять из бюджета Больничной кассы.