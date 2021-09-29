Уфа, 29 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Еще пять школ переводят на дистанционное обучение в Уфе. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Gtrk-kaluga.ru Дистанционное обучение

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Сообщается, что ситуация с распространением коронавируса в Уфе остается напряженной. Так, с 27 сентября в «дистант» перевели 51 общеобразовательную организацию, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости с признаками COVID-19 и ОРВИ, с 29 сентября на дистанционное обучение были переведены еще 19 школ.

Отмечается, что с 30 сентября дистанционно будут учиться школьники еще пяти образовательных учреждений: Аксаковской гимназии №11, лицеев №62 и №160, а также школ №23 и №61.

«Дистант» введен на две недели для учеников 5, 6, 7, 8 и 10 классов, пояснили в администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ввели карантин в 279 школах.