В Ярославле началось благоустройство «Озёрной гривки»
Ярославль, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля начались работы по благоустройству так называемой «Озёрной гривки». Об этом сообщает мэрия города Ярославля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM20 сентября был подписан муниципальный контракт на установку спортивного комплекса и благоустройство общественной территории.
Сейчас пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей идут подготовительные работы.
Как обещают власти, скоро начнутся и полномасштабные работы. Общая площадь благоустроенной территории составит больше 4 тысяч квадратных метров.
Напомним, контракт был заключён с предпринимателем из Москвы Вадимом Арефьевым, который стал единственным участником аукциона. Сумма контракта составила 13,89 миллиона рублей. В рамках благоустройства «Озёрной гривки» должны быть оборудованы три спортивные зоны для занятий воркаутом, баскетболом и гимнастикой. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.