Ярославль, 29 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля начались работы по благоустройству так называемой «Озёрной гривки». Об этом сообщает мэрия города Ярославля.

City-yaroslavl.ru Благоустройство

Как ранее сообщало ИА REGNUM20 сентября был подписан муниципальный контракт на установку спортивного комплекса и благоустройство общественной территории.

Сейчас пойме реки Урочь в границах улиц Красноборской, Сахарова и проспекта Машиностроителей идут подготовительные работы.

«Приступили к работам, уплотним болотистый грунт и сделаем основание под площадки. Предполагается вывести около 10 единиц техники», — рассказала представитель подрядчика Елена Арефьева.

Как обещают власти, скоро начнутся и полномасштабные работы. Общая площадь благоустроенной территории составит больше 4 тысяч квадратных метров.

Напомним, контракт был заключён с предпринимателем из Москвы Вадимом Арефьевым, который стал единственным участником аукциона. Сумма контракта составила 13,89 миллиона рублей. В рамках благоустройства «Озёрной гривки» должны быть оборудованы три спортивные зоны для занятий воркаутом, баскетболом и гимнастикой. Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2021 года.