Вашингтон, 29 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Компания Chevrolet представила обновлённые внедорожники Tahoe и Suburban 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Chevrolet Chevrolet Tahoe High Country 2022 года

Основные изменения коснулись комплектаций моделей и оснащения. Версии RST, Z71 и Premier теперь оснащаются 6,2-литровым мотором V8 с отдачей 420 л. с. Этот же агрегат является базовым для версии High Country.

Для комплектаций LS, LT, Z71, RST и Premier базовым теперь является восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,3 л. Также почти все версии Tahoe оснащаются дизельным турбомотором Duramax на 3,0 л. Исключением стала версия Z71.

Все версии Tahoe и Suburban получили 10-ступенчатый «автомат» с кнопочным электронным переключением передач. Кроме того, новинки оснащаются электронным дифференциалом повышенного трения для лучшего сцепления с дорогой.

В октябре будет запущен выпуск обновленных Chevrolet Tahoe и Suburban.

Ранее Chevrolet представил на российском авторынке компактный кроссовер Trailblazer нового поколения.

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