Дортмунд, Германия, 29 сентября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над лиссабонским «Спортингом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча и завершилась со счётом 1:0.

«Боруссия» (Дортмунд)

Единственный гол в матче забил нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален.

На сегодняшний день «Боруссия» занимает второе место в группе С, на счету команды шесть очков. «Спортинг» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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