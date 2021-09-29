Абакан, 29 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в республиканском правительстве.

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По данным оперштаба, умерли три женщины (78 лет, 88 лет, 88 лет) и трое мужчин (27 лет, 68 лет, 78 лет).

С начала 2021 года в Хакасии жертвами COVID-19 стали 724 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 128 носителей коронавируса, выздоровели 243 человека.