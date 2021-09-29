Варшава, 29 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции 28 сентября заявил, что поддерживает продление режима чрезвычайного положения на границе страны с Белоруссией еще на два месяца. Ранее с таким предложением к нему обратилось правительство. Об этом сообщает Polskie Radio.

Fakt.pl Анджей Дуда

«Предложение продлить чрезвычайное положение на ближайшие 60 дней полностью обоснованно. Поэтому я направлю в Сейм документ с рекомендацией продлить чрезвычайное положение еще на два месяца, как того требует правительство», — заявил Дуда.

Теперь, после предложения правительства и его одобрения президентом, вопрос о продлении режима ЧП на границе с Белоруссией будет решен на голосовании в Сейме.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.