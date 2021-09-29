Москва, 29 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Особая экономическая зона будет создана в Смоленской области, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 27 сентября. Документ опубликован на сайте правительства России.

Dennis Jarvis Смоленская крепость

«Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Стабна» на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа», — говорится в тексте постановлении.

На территории ОЭЗ «Стабна» планируется реализовать не менее шести инвестпроектов, в том числе — по строительству фабрики по производству трикотажного полотна, предприятия по сборке грузовиков-внедорожников, завода по переработке торфа. Объём частных инвестиций в проекты составит около 10,5 млрд рублей, количество новых рабочих мест — более 600.

Со своей стороны администрация региона должна до 2024 года построить необходимую инженерную, транспортную, иную инфраструктуру и вложить в нее не менее 200 млн рублей из средств бюджета Смоленской области менее 200 млн рублей.

Отметим, особая экономическая зона «Стабна» станет первой ОЭЗ промышленно-производственного типа в регионе.