Белгород, 29 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В причинении смерти по неосторожности виновна 36-летняя жительница Яковлевского городского округа Белгородской области — она не уследила за своим сыном на пляже, мальчик утонул, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета

Владимир Станулевич ИА REGNUM Река

В июне 2020 года женщина с семилетним сыном отдыхали на берегу реки. Мальчик самостоятельно отправился купаться, мать в это время не присматривала за ним. Ребёнок, не имея навыков купания, утонул.

Суд назначил женщине один год ограничения свободы и возмещение морального вреда по иску потерпевшего — отца ребенка. Приговор в законную силу ещё не вступил.