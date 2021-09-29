Оренбург, , 09:34 — REGNUM В России выстраивается система публичной власти, что было предсказуемым после внесения поправок в Конституцию. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила доктор политических наук Галина Шешукова, комментируя законопроект о принципах организации публичной власти, внесенный в Госдуму.

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«Когда в январе 2020 году появился термин «публичная власть», которого не было в Конституции, некоторые эксперты полагали, что это такой же имитационный термин, как «суверенная демократия». Однако очень быстро стало очевидно, что это всерьез и надолго. В России выстраивается система публичной власти, в которую включены все ветви власти, включая муниципальную», — сказала политолог.

Она отметила, что после принятия поправок в Конституцию началась разработка новых конституционных законов. В Государственную думу внесен законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Авторы те же — депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

«На мой взгляд, этот законопроект должен широко обсуждаться в регионах. На федеральном уровне срок полномочий глав регионов теперь не ограничивается. Однако Законодательные собрания могут своим решением ограничить срок действия главы, например, до двух сроков. И для принятия такого решения в региональном парламенте нужно будет, чтобы проголосовали две трети депутатов. Однако не во всех региональных парламентах, включая Законодательное собрание Оренбургской области, Единая Россия имеет эти две трети», — обратила внимание Галина Шешукова.

Также она сделала акцент на то, что можно ожидать и новый закон «О местном самоуправлении», поскольку в систему публичной власти входит и местное самоуправление.

С точки зрения политолога, интерес представляет такая новация, по которой споры внутри регионов могут разрешаться в Госсовете. Хотя механизм действий Госсовета по разрешению таких споров пока не прописан.

Напомним, о внесении в Госдуму законопроекта о принципах организации публичной власти стало известно во второй половине сентября. Документ вызвал большой резонанс и дискуссию.

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